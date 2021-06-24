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Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:30 Son Güncelleme: 24.6.2021 09:30

ÖSYM üniversite sınavı 2021 YKS'ye kaç öğrenci başvurdu ve TYT'ye kaç kişi girecek? YKS'ye kaç kişi girecek?

ÖSYM üniversite sınavı 2021 YKS'ye kaç öğrenci başvurdu ve TYT'ye kaç kişi girecek? YKS'ye kaç kişi girecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanacak olan 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Öğrenciler, iyi bir üniversite için zorlu sorular karşısında ter dökecek. Bu noktada, sınav öncesinde en çok araştırılan konuların başında ise YKS'ya kaç kişi girecek sorusu geliyor. YKS'ye kaç öğrenci girecek sorusu ile öğrenciler, kendilerini ilgilendiren sınava yönelik sayısal bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'ye kaç öğrenci girecek? İşte merak edilenler

İyi bir üniversitede okumak isteyen yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS sınavına 26-27 Haziran'da katılım gösterecek. Öğrenciler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS soruları karşısında ter dökecek. Gerek öğrenciler gerekse velileri ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, YKS sınavına kaç kişi başvurdu ve YKS'ye kaç öğrenci girecek konusu geliyor. YKS'ye kaç öğrenci girdi sorusu ile öğrenciler ve yakınları sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 YKS sınavına kaç kişi girecek? YKS'ye kaç öğrenci başvurdu ve sınava girecek? Detaylar şöyle;

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

YKS'YE KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

- EN ÇOK ADAY ANADOLU LİSESİNDEN

2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu belirten Aygün, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:

"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

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