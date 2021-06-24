Diş hekimliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, en iyi üniversitelerin ve kendi puan türüyle alan bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, diş hekimliği için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin diş hekimliği taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, diş hekimi olmak için kaç bine girmek gerekiyor, diş hekimliği bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile diş hekimliği taban puanları ve son dört yılın diş hekimliği taban puanları ile başarı sıralaması!

DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR TYT AYT 2021?

Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 51,6 olan bir öğrencinin diş hekimliğini kazanabilmesi için ortalama 435 ham puana ihtiyacı var. Buna göre orta düzeyde bir okul için TYT'de ortalama 35 net Türkçe, 36 net Matematik, 17 net Fen Bilimleri, 15 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 31 net Matematik-Geometri ve 30 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.