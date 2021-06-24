Diş hekimliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, en iyi üniversitelerin ve kendi puan türüyle alan bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, diş hekimliği için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin diş hekimliği taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, diş hekimi olmak için kaç bine girmek gerekiyor, diş hekimliği bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile diş hekimliği taban puanları ve son dört yılın diş hekimliği taban puanları ile başarı sıralaması!
DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR TYT AYT 2021?
Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 51,6 olan bir öğrencinin diş hekimliğini kazanabilmesi için ortalama 435 ham puana ihtiyacı var. Buna göre orta düzeyde bir okul için TYT'de ortalama 35 net Türkçe, 36 net Matematik, 17 net Fen Bilimleri, 15 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 31 net Matematik-Geometri ve 30 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI
Diş hekimliği taban puanları 2021 verileri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile diş hekimliği taban puanlarını açıkladığında YÖKATLAS ile birlikte sabah.com.tr'de yer alacak. Son dört yılın diş hekimliği taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DİŞ HEKİMLİĞİ EN İYİ NEREDE OKUNUR?
Ülkedeki en iyi diş hekimliği eğitimi veren okullara girmek isteyen üniversite adayı gençler, devlet okullarına bağlı diş hekimliği bölümlerinin taban puanlarını inceliyor. İşte en iyi diş hekimliği fakültelerinin bazıları.
1. Ankara Üniversitesi,
2. Hacettepe Üniversitesi,
3. Ege Üniversitesi
4. Gazi Üniversitesi,
5. Erzurum Atatürk Üniversitesi,
6. İstanbul Üniversitesi,
7. Çukurova Üniversitesi,
8. Selçuk Üniversitesi,
9. 19 Mayıs Üniversitesi,
10. Dicle Üniversitesi.
DİŞ HEKİMLİĞİ İLK KAÇ BİN İÇİNDE OLMAK GEREKİYOR?
Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversite sınavına giriyor. Ancak bunlardan yalnızca ilk 27.479'u diş hekimliği okumaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz yıllarda en düşük puanla diş hekimliği fakültesine giren öğrencinin sıralaması 116.362, puanı ise 345,704 olmuştu. Aynı yıl okula giren en yüksek sıralamalı öğrenci ise 3.586'ncı olarak 513,648 puanla bölüme girdi. Bu bağlamda, diş hekimliği fakültesine girebilmek için sıralamada sayısal alanda en az 100.000 kişi içinde olmak gerekiyor.
2021 DİŞ HEKİMLİĞİ KONTENJANLARI
Ülkemizde geçtiğimiz yıl diş hekimliği fakülteleri için 7.752 kontenjan açıldı. Bu yılki güncel diş hekimliği kontenjanları için tercih dönemi bekleniyor.