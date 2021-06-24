2021 YKS ile bu yıl Eylül ayı itibariyle üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve alanlarıyla ilgili bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, eczacılık fakültesi için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin eczacılık fakültesi taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, eczacı olmak için kaç bine girmek gerekiyor, eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile eczacılık taban puanları ve son dört yılın eczacılık taban puanları ile başarı sıralaması!

2021 ECZACILIK İÇİN KAÇ NET GEREKİR TYT – AYT?

Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 56,4 olan bir öğrencinin eczacılık fakültelerini kazanabilmek için sayısal alanda ortalama 350-460 arası bir puan alması gerekiyor. Bunun için TYT'de ortalama 29 net Türkçe, 33 net Matematik, 16 net Fen Bilimleri, 14 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 31 net Matematik-Geometri ve 25 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.