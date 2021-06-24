İndigo Ne Demek? İndigo Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yıllardır bir renk adı olarak bildiğimiz indigo kelimesi, son yıllarda gündeme gelen kristal ve indigo çocuklar aracılığıyla gündeme geldi. Kaşlarının ortasında yer alan üçüncü gözlerinin indigo renginde ve hareli olduğu; yüksek IQ'lu olduğu ve yaşının ötesinde bir bilince sahip olduğu bilinen bu çocuklar indigo çocuk olarak adlandırılıyor. Bu durum indigo ne demek, indigo kelimesinin anlamı nedir gibi soruları doğurdu. İşte indigo kimlere denir ve indigo çocuk nedir sorularının yanıtı.

İNDİGO NE DEMEK TDK?

İndigo kelimesinin sözlükteki anlamı "çivit bitkisi ve boyası, çivit rengi" olarak verilmektedir. Eski Yunanca'ya kadar uzanan bu kelime Hind + ikos birleşimiyle oluşmuştur. Bu nedenle İspanyolca'da çivit anlamının yanı sıra "Hint'e ait olan şey" anlamı da vardır.

İNDİGO RENGİ NASIL BİR RENK?

Mavinin bir tonu olarak bilinen indigo rengi çivit mavisi olarak da adlandırılır. Mavi ile morun ortasında yer alan koyu tonlu bir renktir. #4b0082 Hex Renk Koduna sahiptir. Giyimde ve ev dekorasyonunda sıklıkla kullanılan bu renk genelde beyaz, krem gibi açık renklerle kombinlenir.

İNDİGO ÇOCUK NEDİR?

İndigo ya da kristal çocuk, IQ'su ortalama 130 civarında olan, yaşıtlarına göre üstün özellikleri olan çocuklara verilen isimdir. Çocuğun indigo çocuk olduğunun anlaşılması için tıbbi gözlem ve çeşitli testler gerekmektedir. Alışılmışın dışında yetenekleri ve üstün zekası olan bu çocukların tespit edilmesi ve uygun eğitimi alması gerekir.

KRİSTAL YA DA İNDİGO ÇOCUK ÖZELLİKLERİ

İndigo çocuklar doğuştan duyarlı çocuklardır. Enerjileri çok yüksek ve farklıdır. Çevresindekileri etkileyen ve kendine çeken bir auraları vardır. İndigo çocuklar itaatkar değildir, sorgulama mekanizmaları son derece gelişmiştir. Yine bu sorgulayıcı tavırlarından ötürü kurallara uymakta güçlük çekerler. İhtiyaçlarını anlatmaktan çekinmezler. Kendi değerlerinin ve yaşam haklarının farkındadırlar. Sanata yetenekli ve duyarlı çocuklardır.

İNDİGO KİMLERE DENİR?

Yeni Çağ teorilerinden birine göre; sıra dışı, özel ve olağanın üzerinde özellikleri olan çocuklar İndigo çocuk olarak adlandırılıyor. Bu çocukların üstün zekaya ek olarak manevi anlamda erişkin bir bilince sahip olduğu biliniyor. Auraları ve enerjileri diğerlerinden çok farklı olan bu çocuklar ilk kez 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu çocukların insan evriminin bir sonraki adımı olduğu iddia edilmektedir.