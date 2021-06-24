İnteraktif Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle İnteraktif Nedir?

Sanal dünyanın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte, yalnızca bir ekranın arkasından izleyici konumunda olmak yetersiz hale geldi. Bu sebeple ekranın ardında olanlara müdahil olma özgürlüğü veren interaktif terimi ortaya çıktı. Etkileşim, karşılıklı iletişim anlamına gelen bu kelime daha çok internet aracılığıyla karşılıklı etkileşim anlamı kazandı. Sıkça karşımıza çıkan bu sözcük, interaktif ne demek; interaktif eğitim, ortam, oyun film ne demek gibi sorularla gündeme geliyor. İşte TDK sözlük anlamı ile interaktif kelimesinin anlamı!

İNTERAKTİF NE DEMEK TDK?

Dilimize İngilizce'den geçen Latince kökenli interaktif sözcüğü; inter + act- kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. İnter "içinde, arasında" anlamı veren bir edattır. Act ise "etmek, eylemek" manasındadır. Bu kelimelerin birleşimiyle etkileşmek anlamı doğar. İngilizce'de interactive halini alan bu kelime etkileşimli manasına gelmektedir.

İNTERAKTİF SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

İletişim terimi olarak karşımıza çıkan interaktif sözcüğü, iki kişinin birbirini karşılıklı olarak etkileyerek iletişime geçmesini ifade eder. Dilimizdeki "etkileşimli" sözcüğüne karşılık gelen bu kelime, birbirini etkileyen nesneler için de kullanılır. Son zamanlarda online olan her şey interaktifleştirilmiş, hemen her uygulama kullanıcı dönütüne karşılık verecek şekilde yeniden tasarlanmıştır. Buna interaktif bankacılık, interaktif oyun, interaktif eğitim gibi örnekler vermek mümkündür.

İNTERAKTİF ORTAM NE DEMEK?

İnternet ortaya çıktığı ilk zamanlarda tek yönlü şekilde hizmet veriyordu. Yani yalnızca kullanıcıya istediği verileri temin etmeye fayda sağlıyordu. Ancak günümüzde internet platformlarının hemen hepsi çok yönlü boyuta, yani etkileşimli/interaktif boyuta evrildi. Dolayısıyla interaktif ortam kişinin sürece dahil olduğu, kullanıcının dönütleri ile sürecin işlediği teknolojik bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

İNTERAKTİF OYUN VE FİLM NEDİR?

Bu durum en çok da oyun ve film sektöründe karşımıza çıkmaktadır. Sıradanın dışına çıkmaya yarayan interaktif oyun ve filmlerde senaryo oyuncunun tercihlerine göre ilerlemektedir. Senaryonun en can alıcı noktasında izleyicinin ya da oyuncunun bir tercih yapması istenir. Süreç bu tercihe göre geri dönüşü olmayacak şekilde ilerler. Her tercih için farklı bir alternatif senaryo söz konusudur.

İNTERAKTİF EĞİTİM NEDİR?

İnteraktif eğitim, özellikle pandemi sürecinde başvurulan, öğrencilerin yüz yüze eğitimden mahrum kalmamasını sağlayan bir uygulamadır. Eğitimciyle iletişim kurmak, süreçte aktif ve etkileşimli olarak online içeriklerle eğitim almak ve geri dönüş sağlamak öğrencinin dersten verim almasını kolaylaştırmaktadır.