İstanbul Havalimanı’ndaki mesleki eğitim projesinde HKÜ’ye aktif rol

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlıyor. Okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ tarafından desteklenecek.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için İstanbul Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Ali Yerlikaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

TEMENNİDE BULUNDU

Vali Ali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Türk Hava Yolları temsilcilerine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

REKTÖR TÖRENE KATILDI

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Mesleki ve teknik eğitimde örnek bir model olacak bu projenin içinde yer almaktan HKÜ olarak onur duyuyoruz. HKÜ'nün, imzalanan protokol kapsamında; ilk aşamada Uçak Bakım alanındaki öğretim programı ve eğitim materyalleri ile Mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin hazırlanmasına ve güncellenmesine katkı sunacaktır. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yapılacak olan toplantı, seminer, konferans, yarışma, teknik gezi ve benzeri gibi farkındalık faaliyetlerine de destek verecek" dedi.

ÖNEMLİ FIRSATLAR OLUŞTURUYOR

Gerek yeni kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde planlanan bölümlerinin ve gerekse de yeni açılan 'Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri' ve 'İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü" programlarının ve ayrıca mevcut mühendislik altyapısının iş birliği protokolüne en üst düzeyde katkı yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkay Dereli, sektörün önemli oyuncuları ile yapılan bu tip işbirliklerinin oluşturacağı sinerjinin de HKÜ öğrencileri ve mezunları için önemli fırsatlar oluşturduğunu ve oluşturmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.