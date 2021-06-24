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Giriş Tarihi: 24.6.2021 08:53 Son Güncelleme: 24.6.2021 08:54

PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? Polislik kaç puan?

PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? Polislik kaç puan?

Üniversite sınavına sayılı günler kala ok sayıda polis adayı öğrenci PMYO Polislik başvurusu için “Polislik kaç puan, TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?” sorularını gündeme taşıdı. Her sene üç oturumdan oluşan sınava bilindiği üzere milyonlarca öğrenci katılım sağlıyor. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte tüm detaylar…

PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. 26-27 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek olan YKS sınavı oturumlarının ardından bilindiği üzere tercih maratonu başlayacak. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanlarını adaylarla paylaşacak. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar…

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.

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PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? Polislik kaç puan?
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