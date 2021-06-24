2021 YKS ile bu yıl Eylül ayı itibariyle üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve alanlarıyla ilgili bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS sonrası eşit ağırlık puan türünden tercih yapacak öğrenciler, psikoloji bölümü için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin psikoloji bölümü taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, psikoloji kazanmak için kaç bine girmek gerekiyor, psikoloji kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile psikoloji taban puanları ve yılların psikoloji taban puanları ile başarı sıralaması!

2021 PSİKOLOJİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS EA puanına etkisi 57 olan bir öğrencinin iyi bir üniversitede psikoloji bölümünü kazanabilmesi için 436 ham puan alması gerekiyor. Bunun için, ortalama 36 net Türkçe, 35 net Matematik, 8 net Fen Bilimleri, 17 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 35 net Matematik-Geometri ve 20 net Türk Dili ve Edebiyatı, 5 net Coğrafya yapması gerekir.