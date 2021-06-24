Sayısal Bölümler 2021 – Üniversitelerin en çok tercih edilen sayısal bölümleri, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları

YKS sınavına az bir zaman kala üniversite adaylarının en merak ettiği konular arasında fakülte bölümlerine dair kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları oluyor. Sayısal puanlarla öğrenci alan bölümleri tercih etmek isteyen adaylar ise bu yöndeki başarı sıralamalarını ve taban puanlarını takip edecekler. Bu kapsamda; "Üniversitelerin en çok tercih edilen sayısal bölümleri, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları" araştırmaları da başladı. İşte sayısal bölümler.