Sayısal Bölümler 2021 – Üniversitelerin en çok tercih edilen sayısal bölümleri, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları

YKS sınavına az bir zaman kala üniversite adaylarının en merak ettiği konular arasında fakülte bölümlerine dair kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları oluyor. Sayısal puanlarla öğrenci alan bölümleri tercih etmek isteyen adaylar ise bu yöndeki başarı sıralamalarını ve taban puanlarını takip edecekler. Bu kapsamda; "Üniversitelerin en çok tercih edilen sayısal bölümleri, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları" araştırmaları da başladı. İşte sayısal bölümler.
200-240-250-270-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
SAYISAL BÖLÜMLER EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!