Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen ve öğretmen olmayı düşünen pek çok öğrenci, sınıf öğretmenliği taban puanı kaç, sınıf öğretmenliği için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları ve sınıf öğretmenliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI KAÇ?

Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 330 ile 360 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 sınıf öğretmenliği bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 345 puan alması gerekiyor.