Sözel Bölümler 2021 - Üniversitelerin 2 Ve 4 Yıllık Sözel Bölümler Listesi

Üniversite okumak isteyenler ve gelecekte tercih edeceği mesleğe henüz karar veremeyenler sözel bölümler listesine de göz atıyor. Hangi bölümü okuyacağına karar veremeyen ancak sözel bir bölümde eğitim hayatına devam etmeyi düşünenler için sözel bölümler listesine haberimizde yer verdik. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puanı ile üniversitelere yerleşmek isteyenler tercih edilebilecek bölümlere aşağıdan ulaşabilecekler. İşte 2, 4 yıllık sözel bölümler listesi ve diğer tüm ayrıntılar...
SÖZEL BÖLÜMLER 2020-2021
Üniversite okumak isteyen adayların öncelikle gerekli sınavlara girerek istedikleri bölümler için belirli bir puan yapmadı gerekmektedir. Üniversite adayları bu noktada başarılı olduğu alana göre bölüm seçimi yapar. Sözel bölümlerden birisinde eğitim hayatına devam etmek isteyenler tercih edebileceği bölümler listesine ise aşağıdan ulaşabilecekler.
- Animasyon ve Oyun Tasarımı
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
- Basın ve Yayın
- Canlandırma Film Tasarım ve Yönetimi
- Coğrafya
- Coğrafya Öğretmenliği
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Çerkez Dili ve Edebiyatı
- Çizgi Film ve Animasyon
- El Sanatları
- Film Tasarım ve Yazarlık
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Film Tasarımı
- Fotoğraf
- Fotoğraf ve Video
- Gastronomi (Yüksekokul)
- Gastronomi (Fakülte)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
- Gazetecilik
- Geleneksek Türk Sanatları
- Görsel İletişim
- Görsel İletişim Tasarım
- Görsel Sanatlar
- Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
- Halkbilim
- Halkla ilişkiler
- Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
- Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
- Halkla ilişkiler ve Tanıtım
- Hititoloji
- İlahiyat
- İletişim
- İletişim Bilimleri
- İletişim Sanatları
- İletişim Tasarımı
- İletişim Tasarımı ve Medya
- İletişim ve Yönetimi
- İletişim ve Tasarım
- İslam ve Din Bilimleri
- İslami İlimler
- Kurgu Ses- Görüntü Yönetimi
- Kültür ve İletişim Bilimleri
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Medya ve Görsel Sanatlar
- Medya ve İletişim ( Yüksekokul)
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Radyo ve Televizyon
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklam Tasarımı ve iletişimi
- Reklamcılık
- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
- Sanat tarihi
- Sanat ve Kültür Yönetmeni
- Sinema ve Dijital medya
- Sinema ve Televizyon
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sümeroloji
- Süryani Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul)
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türk Halkbilim
- Türkçe Öğretmenliği
- Yeni Medya (Fakülte)
- Yeni Medya (Yüksekokul)
- Yeni medya ve gazetecilik
- Yeni medya ve iletişim
- Zaza dili ve edebiyatı