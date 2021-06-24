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Giriş Tarihi: 24.6.2021 13:19

Tıp fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Tıp fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Üniversite sınavına iyi hazırlanan ve YKS’de yüksek puanlı bölümleri hedefleyen üniversite adayları, tıp fakültesi taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Tıp fakültesi için kaç net gerekir, tıp fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir gibi sorular doktor olmayı hedefleyen üniversiteli adayları tarafından sorgulanıyor. İşte YÖK ATLAS ile son dört yılın tıp fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları haberimizde.

2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, tıp fakültesi için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin tıp fakültesi taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, doktor olmak için kaç bine girmek gerekiyor, tıp fakültesini kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile tıp taban puanları ve son dört yılın tıp taban puanları ile başarı sıralaması!

TIP FAKÜLTESİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 56 olan bir öğrencinin tıp fakültelerini kazanabilmek için TYT'de ortalama 33 net Türkçe, 32 net Matematik, 13 net Fen Bilimleri, 12 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 37,5 net Matematik-Geometri ve 35 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Tıp taban puanları 2021 verileri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile tıp taban puanlarını açıkladığında YÖKATLAS ile birlikte sabah.com.tr'de yer alacak. Son dört yılın tıp taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

TIP FAKÜLTESİ KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ülkedeki en iyi tıp fakültelerine girmek ve buralardan mezun bir doktor olmak isteyen üniversite adayı gençler, devlet okullarına bağlı tıp fakültelerinin taban puanlarını inceliyor. İşte en iyi tıp fakültelerinin bazıları.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) En Düşük Puanı: 545,118

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (Türkçe) En Düşük Puanı: 535,059

Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) En Düşük Puanı: 540,810

Hacettepe Üniversitesi Tıp (Türkçe) En Düşük Puanı: 535,941

İstanbul Ünv. Tıp (İngilizce) En Düşük Puanı: 534,192

İstanbul Ünv. (Türkçe) En Düşük Puanı: 530,086

Ankara Ünv. Tıp (İngilizce) En Düşük Puanı: 532,599

Ankara Ünv. Tıp (Türkçe) En Düşük Puanı: 528,036

Ege Ünv. Tıp En Düşük Puanı: 525,878

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp En Düşük Puanı: 510, 948

DOKTOR OLMAK İÇİN KAÇ BİNE GİRMEK GEREKİYOR?

Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversite sınavına giriyor. Ancak bunlardan yalnızca 14.000'i tıp fakültelerine girebiliyor. Yani, sınava giren öğrenciler arasında 1000 kişiden 7'si doktor oluyor. Geçtiğimiz yıllarda en düşük puanla tıp fakültesine giren öğrencinin sıralaması 19.300'dü. Ancak bunun bir istisna olduğu kabul edilirse, tıp fakültesine girebilmek için sıralamada sayısal alanda en az 14.000 kişi içinde olmak gerekiyor.

TIP FAKÜLTESİ KONTENJANLARI

Ülkemizde geçtiğimiz yıl YÖK tarafından 122 tıp fakültesine 15 bin 500 tıp öğrencisi alındı. Her yıl tıp fakültesi kontenjanlarının arttığı düşünüldüğünde bu yıl 15-17 bin arası kontenjan açılacağı tahmin ediliyor.

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Tıp fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
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