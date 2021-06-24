2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, tıp fakültesi için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin tıp fakültesi taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, doktor olmak için kaç bine girmek gerekiyor, tıp fakültesini kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile tıp taban puanları ve son dört yılın tıp taban puanları ile başarı sıralaması!

TIP FAKÜLTESİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 56 olan bir öğrencinin tıp fakültelerini kazanabilmek için TYT'de ortalama 33 net Türkçe, 32 net Matematik, 13 net Fen Bilimleri, 12 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 37,5 net Matematik-Geometri ve 35 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.