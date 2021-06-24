Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri TYT ve AYT sınavı kaç dakika sürüyor? TYT ve AYT sınav süresi 2021: YKS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 24.6.2021 08:53 Son Güncelleme: 24.6.2021 08:54

TYT ve AYT sınavı kaç dakika sürüyor? TYT ve AYT sınav süresi 2021: YKS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

TYT ve AYT sınavı kaç dakika sürüyor? TYT ve AYT sınav süresi 2021: YKS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

YKS sınavına kısa zaman kala milyonlarca aday geri sayıma başladı. Bu hafta sonu düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak adaylar TYT ve AYT sınav süresi ile ilgili detayları merak ediyor. " TYT ve AYT sınav süresi 2021 TYT ve AYT oturumlar kaç dakika sürüyor?" soruları bu noktada sınava sayılı günler kalırken araştırma konusu haline geliyor. Her sene milyonlarca yükseköğretim adayının katılım sağlayacağı sınavın bu sene de Haziran sonunda belirlenen tarihlerde üç oturum halinde düzenleneceği biliniyor. Buna göre; TYT ve AYT sınav süresi 2021 TYT ve AYT oturumlar kaç dakika sürüyor? İşte tüm detaylar…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS sınavı TYT, AYT, YDT oturumlarına binlerce aday katılım sağlayacak. Bu kapsamda "2021 TYT ve AYT sınav süresi 2021 TYT ve AYT oturumlar kaç dakika sürüyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Haziran ayının ilk günleriyle beraber üniversitede eğitim almak isteyen milyonlarca kişi kısa zaman sonra düzenlenecek olan bu sınava hazırlanıyor. Bilindiği üzere TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav Haziran ayında belirlenen tarihlerde düzenlenecek. Buna göre; TYT ve AYT sınav süresi 2021 TYT ve AYT oturumlar kaç dakika sürüyor? İşte sınava ilişkin bilinmesi gereken detaylar…

YKS SINAVI TOPLAM KAÇ DAKİKA SÜRECEK VE KAÇ SORU SORULACAK?

Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

YKS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS'YE 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

ARKADAŞINA GÖNDER
TYT ve AYT sınavı kaç dakika sürüyor? TYT ve AYT sınav süresi 2021: YKS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA