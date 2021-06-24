Aylar süren emeklerinin meyvesini toplamak üzere üniversite sınavına girmek için gün sayan adaylar puan türüne ve aralığına uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Puanına göre tercih yapacak olan adaylar, YKS 2020 taban puanları aracılığıyla 2021 YKS taban puanları hakkında tahminde bulunuyor. Üniversitelerin geçtiğimiz yıl 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları ve kontenjanları hakkında incelemede bulunan yüz binlerce genç, 2021 üniversite taban puanları ne zaman açıklanır diye araştırıyor.

YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI LİSTESİ

YKS sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra tercih işlemleri başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 4 Ağustos, üniversitelerin açılış tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi. Dolayısıyla üniversite tercih ve kayıt işlemleri için yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi ayırıldı. Üniversite adayları şimdiden tercih sürecine ilişkin hazırlıklara başladı. 2020 yılı taban puanları da bu kapsamda araştırılıyor. Adaylara tercih sürecinde YÖK Atlas tercih robotu yardımcı olacak.