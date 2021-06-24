Aylar süren emeklerinin meyvesini toplamak üzere üniversite sınavına girmek için gün sayan adaylar puan türüne ve aralığına uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Puanına göre tercih yapacak olan adaylar, YKS 2020 taban puanları aracılığıyla 2021 YKS taban puanları hakkında tahminde bulunuyor. Üniversitelerin geçtiğimiz yıl 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları ve kontenjanları hakkında incelemede bulunan yüz binlerce genç, 2021 üniversite taban puanları ne zaman açıklanır diye araştırıyor.
YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI LİSTESİ
YKS sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra tercih işlemleri başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 4 Ağustos, üniversitelerin açılış tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi. Dolayısıyla üniversite tercih ve kayıt işlemleri için yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi ayırıldı. Üniversite adayları şimdiden tercih sürecine ilişkin hazırlıklara başladı. 2020 yılı taban puanları da bu kapsamda araştırılıyor. Adaylara tercih sürecinde YÖK Atlas tercih robotu yardımcı olacak.
2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her yıl YKS taban puanları üniversite tercihleri için belirlenen tarihten kısa bir süre önce erişime açılıyor. 4 Ağustos'ta başlayacak olan tercihlerden birkaç hafta önce lisans taban puanları ile ön lisans taban puanları listesinin açıklanması bekleniyor.
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YKS BARAJI KAÇ PUAN?
YKS'de baraj olarak ifade edilen alınması gereken en düşük puan 150'dir. 150 altında puan alanlar herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih edebiliyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için ise programın puan türünde 180 puan ve üzerini almak gerekiyor.