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Giriş Tarihi: 25.6.2021 07:33 Son Güncelleme: 25.6.2021 07:33

YKS'de barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? 2021 AYT ve TYT'de YKS baraj kaç net ve kaç puan?

YKS'de barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? 2021 AYT ve TYT'de YKS baraj kaç net ve kaç puan?

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavı öncesi adaylar AYT ve TYT baraj puanı hakkında araştırmalarına da başladı. Üniversite eğitimi almak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavla ilgili olarak bu noktada “AYT ve TYT baraj kaç net, kaç puan? YKS oturumlarında barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?” soruları yanıt aramaya başladı. 26 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi ile YKS maratonu başlayacak. İşte AYT ve TYT YKS baraj puanı ve tüm detaylar…

YKS sınavına sayılı günler kala binlerce adayın gözü TYT AYT baraj puanı gibi detaylara çevrildi. İki senelik veya dört senelik bir programa yerleşebilmek, tercih yapabilmek üzere adayların belirlenen YKS baraj puanı üzerinde bir puan alması gerekiyor. Buna göre; AYT ve TYT baraj kaç net, kaç puan? YKS oturumlarında barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? Soruları gündeme taşındı. İşte AYT ve TYT oturumları ile YKS baraj puanı ve merak edilen tüm detaylar…

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

2021 TYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 7,25 Türkçe, 4 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 14.25 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 10 Türkçe, 2,25 Sosyal Bilimler ve 1,75 Temel Matematik neti olmak üzere 14 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 3,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 13,75 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 13,75 Türkçe neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 14 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • Yukarıda yer alan puanlamadan da anlaşılacağı üzere, 2021 TYT sınavında puan barajı için 13,75 ile 14,5 arasında net yapmak yeterli olacaktır.
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YKS'de barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? 2021 AYT ve TYT'de YKS baraj kaç net ve kaç puan?
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