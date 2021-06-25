Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen ve diyetisyen olmayı düşünen pek çok öğrenci, Beslenme ve diyetetik taban puanı kaç, Beslenme ve diyetetik için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte Beslenme ve diyetetik kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.
BESLENME VE DİYETETİK TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 420-440 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 Beslenme ve diyetetik bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için sayısal puan türünde ortalama 435 puan alması gerekiyor.
BESLENME VE DİYETETİK AYT KAÇ NET?
Beslenme ve diyetetik alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 40-45 net yapması gerekiyor.
BESLENME VE DİYETETİK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Diyetisyen adaylarının, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'den 59 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'den ise 80 net yapması gerekiyor.
BESLENME VE DİYETETİK SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Beslenme ve diyetetik bölümü ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre SAY (Sayısal) puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır. Diyetisyenler tıp mezunu değildir ancak sayısal puan türünde olan beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olurlar ve bu alanda uzmanlaşırlar.
BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELER
Hacettepe Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
BESLENME VE DİYETETİK KONTENJAN SAYISI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl beslenme ve diyetetik bölümüne toplam 6213 kişi alındı. Ancak her yıl alım sayısında artışın yaşandığı bu bölüme 2021 yılında en az 700 kişilik kontenjan açılması bekleniyor.