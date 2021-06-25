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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:46 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:47

Bilgisayar mühendisliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Bilgisayar mühendisliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Üniversite sınavına iyi hazırlanan ve YKS’de yüksek puanlı bölümleri hedefleyen üniversite adayları, bilgisayar mühendisliği taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Bilgisayar mühendisliği için kaç net gerekir, bilgisayar mühendisliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir gibi sorular bilgisayar mühendisi olmayı hedefleyen üniversiteli adayları tarafından sorgulanıyor. İşte YÖK ATLAS ile son dört yılın bilgisayar mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları haberimizde.

2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, bilgisayar mühendisliği için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, bilgisayar mühendisi olmak için kaç bine girmek gerekiyor, bilgisayar mühendisliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile bilgisayar mühendisliği taban puanları ve son dört yılın bilgisayar mühendisliği taban puanları ile başarı sıralaması!

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Geçtiğimiz yıl bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan son sıradaki kişi 110 TYT 80 AYT neti yapmıştır. Bu bağlamda, 2021 yılında bu bölüme girmek isteyenlerin bu netin üzerine çıkması gerekiyor.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2021 verileri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile bilgisayar mühendisliği taban puanlarını açıkladığında YÖKATLAS ile birlikte sabah.com.tr'de yer alacak. Son dört yılın bilgisayar mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'NİN EN İYİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ VEREN OKULLARI

Ülkedeki en iyi bilgisayar mühendisliği fakültelerine girmek ve buralardan mezun bir bilgisayar mühendisi olmak isteyen üniversite adayı gençler, devlet okullarına bağlı bilgisayar mühendisliği bölümlerinin taban puanlarını inceliyor. İşte en iyi bilgisayar mühendisliği bölümü bulunan okulların bazıları.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi.

Boğaziçi Üniversitesi.

Koç Üniversitesi.

Bilkent Üniversitesi.

İstanbul Teknik Üniversitesi.

Galatasaray Üniversitesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi.

TOBB Üniversitesi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KONTENJANLARI

Ülkemizde geçtiğimiz yıl YÖK tarafından 11083 bilgisayar mühendisliği öğrencisi alındı. Her yıl bilgisayar mühendisliği kontenjanlarının arttığı düşünüldüğünde bu yıl 12-13 bin arası kontenjan açılacağı tahmin ediliyor.

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Bilgisayar mühendisliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
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