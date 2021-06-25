2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, bilgisayar mühendisliği için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, bilgisayar mühendisi olmak için kaç bine girmek gerekiyor, bilgisayar mühendisliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile bilgisayar mühendisliği taban puanları ve son dört yılın bilgisayar mühendisliği taban puanları ile başarı sıralaması!

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Geçtiğimiz yıl bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan son sıradaki kişi 110 TYT 80 AYT neti yapmıştır. Bu bağlamda, 2021 yılında bu bölüme girmek isteyenlerin bu netin üzerine çıkması gerekiyor.