2021 YKS ile bu yıl Eylül ayı itibariyle üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve alanlarıyla ilgili bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, eczacılık fakültesi için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin eczacılık fakültesi taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, eczacı olmak için kaç bine girmek gerekiyor, eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile eczacılık taban puanları ve son dört yılın eczacılık taban puanları ile başarı sıralaması!
2021 ECZACILIK İÇİN KAÇ NET GEREKİR TYT – AYT?
Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 56,4 olan bir öğrencinin eczacılık fakültelerini kazanabilmek için sayısal alanda ortalama 350-460 arası bir puan alması gerekiyor. Bunun için TYT'de ortalama 29 net Türkçe, 33 net Matematik, 16 net Fen Bilimleri, 14 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 31 net Matematik-Geometri ve 25 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.
ECZACILIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Eczacılık taban puanları 2021 verileri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile eczacılık taban puanlarını açıkladığında YÖKATLAS ile birlikte sabah.com.tr'de yer alacak. Son dört yılın eczacılık taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ECZACILIK FAKÜLTELERİ
Ülkedeki en iyi eczacılık fakültelerine girmek ve buralardan mezun olmak isteyen üniversite adayı gençler, devlet okullarına bağlı eczacılık fakültelerinin taban puanlarını inceliyor. İşte en iyi eczacılık fakültelerinin bazıları.
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
ECZACILIK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?
Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversite sınavına giriyor. Ancak bunlardan yalnızca belli 80.00'i eczacılık fakültelerine girebiliyor. Dolayısıyla eczacılık fakültesine girebilmek için sıralamada sayısal alanda en az 80.000 kişi içinde olmak gerekiyor.
ECZACILIK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI
Ülkemizde geçtiğimiz yıl eczacılık fakültelerine 3 bin 524 eczacılık öğrencisi alındı. Her yıl eczacılık fakültesi kontenjanlarının arttığı düşünüldüğünde bu yıl 4-5 bin arası kontenjan açılacağı tahmin ediliyor.