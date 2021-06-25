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Haberler Eğitim Haberleri Eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:47 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:48

Eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Üniversite sınavında yüksek puan alma hedefi olan üniversiteli adayı gençler, eczacılık fakültesi taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Eczacılık fakültesi için kaç net gerekir, eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir gibi sorular; eczacı olmayı hedefleyen üniversite adayları tarafından sorgulanıyor. İşte YÖK ATLAS ile son dört yılın eczacılık fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları haberimizde.

2021 YKS ile bu yıl Eylül ayı itibariyle üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve alanlarıyla ilgili bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, eczacılık fakültesi için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin eczacılık fakültesi taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, eczacı olmak için kaç bine girmek gerekiyor, eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile eczacılık taban puanları ve son dört yılın eczacılık taban puanları ile başarı sıralaması!

2021 ECZACILIK İÇİN KAÇ NET GEREKİR TYT – AYT?

Ortaöğretim başarı puanının 2021-YKS SAY puanına etkisi 56,4 olan bir öğrencinin eczacılık fakültelerini kazanabilmek için sayısal alanda ortalama 350-460 arası bir puan alması gerekiyor. Bunun için TYT'de ortalama 29 net Türkçe, 33 net Matematik, 16 net Fen Bilimleri, 14 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT'de ise 31 net Matematik-Geometri ve 25 net Fizik-Kimya-Biyoloji yapması gerekir.

ECZACILIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Eczacılık taban puanları 2021 verileri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile eczacılık taban puanlarını açıkladığında YÖKATLAS ile birlikte sabah.com.tr'de yer alacak. Son dört yılın eczacılık taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ECZACILIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ECZACILIK FAKÜLTELERİ

Ülkedeki en iyi eczacılık fakültelerine girmek ve buralardan mezun olmak isteyen üniversite adayı gençler, devlet okullarına bağlı eczacılık fakültelerinin taban puanlarını inceliyor. İşte en iyi eczacılık fakültelerinin bazıları.

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

ECZACILIK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?

Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversite sınavına giriyor. Ancak bunlardan yalnızca belli 80.00'i eczacılık fakültelerine girebiliyor. Dolayısıyla eczacılık fakültesine girebilmek için sıralamada sayısal alanda en az 80.000 kişi içinde olmak gerekiyor.

ECZACILIK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI

Ülkemizde geçtiğimiz yıl eczacılık fakültelerine 3 bin 524 eczacılık öğrencisi alındı. Her yıl eczacılık fakültesi kontenjanlarının arttığı düşünüldüğünde bu yıl 4-5 bin arası kontenjan açılacağı tahmin ediliyor.

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Eczacılık fakültesini kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
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