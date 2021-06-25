Genç GTÜ dünya sıralamasında

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE (Times Higher Education), Dünyanın En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması 2021'ı resmi internet sitesinden açıkladı.

68 ülkeden 475 üniversite değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den toplam 31 üniversite listede yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 351-400 bandında yer aldı. GTÜ ayrıca sıralamaya girebilen ülkemizdeki üniversiteler genel sıralamasında 10. devlet üniversitesi sıralamalarında 3. sırada yer aldı.

Türk üniversiteleri sıralaması şu şekilde:

83 Koç Üniversitesi,

89 Sabancı Üniversitesi,

93 Çankaya Üniversitesi,

163 Bilkent Üniversitesi,

201–250 arası; Özyeğin Üniversitesi,

251–300 arası; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi,

301–350 arası; Bahçeşehir Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi,

351–400 arası; Gebze Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

401 ve üzeri; Acıbadem Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi.