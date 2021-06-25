HKÜ, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet ediyor! Cemal Kalyoncu'dan mezun olan öğrencilere altın tavsiyeler

"BAŞARININ ANAHTARI GÜVENİLİR OLMAK"

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Cemal Kalyoncu, "Başarının ilk anahtarı dürüst ve güvenilir bir insan olabilmektir. Hayaller kurun ve onları gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Doğruluktan ve adaletten asla sapmayın. Engeller, zorluklar sizi asla yıldırmasın. Bu ülkenin genç ve parlak zihinleri olarak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizden bir an bile kuşku duymayın. Yeniliklere daima açık olun, değişime hızla ayak uydurun. Ancak bizi biz yapan değerlerimizden ve geleneklerimizden taviz vermeyin. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye taşırken Türkiye'yi de dünyaya taşıyın. Sizler gençliğinizle, enerjinizle, aydınlık zihinlerinizle ve özgüveninizle ülkemizi daha mutlu yarınlara taşıyacak güce ve kararlılığa sahipsiniz" şeklinde konuştu.