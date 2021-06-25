Hukuk fakültesini kazanmak için kaç net ve puan yapmak gerekiyor? Hukuk bölümüne girmek için 2021 YKS’de kaç puan gerekir?

HUKUK FAKÜLTESİ OKUMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Hukuk fakülteleri devlet ve vakıf üniversitelerin bulunan bölümler arasındadır. Bazı özel üniversiteler burslu olarak da öğrenci kabul etmektedir. Ancak bu bölümleri kazanmak diğer bölümlere göre daha zordur. Ücretli okunabilecek hukuk fakülteleri de bulunmaktadır.

Hukuk fakültesi okumak için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekmektedir. Bir devlet üniversitesi kazanmak için TYT sınavından en az 60 net ve AYT sınavından en az 50 net yapmak gerekecektir. Ayrıca iyi bir OÖPB olması gerekmektedir.