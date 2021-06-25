İnşaat mühendisliği kazanmak için 2021 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, inşaat mühendisliği taban puanı nedir ve inşaat mühendisliği bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerine ilişkin merak edilenler.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI KAÇ?

İnşaat mühendisliği taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında inşaat mühendisliği okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Sayısal puan türünde 440 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.