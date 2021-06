İşte YKS’de başarının ipuçları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın saat 10.00'da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü yapılacak. Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ile Bilfen Bursa Liseleri Zümre Başkanı Ece Ürkünöz adayların sınav sırasında karşılaşabilecekleri olumsuz durumları ve bunların çözümlerini 10 maddede SABAH'a şöyle anlattı:



1- PSİKOLOJİK HAZIRLIK: "Sınavda tüm soruları cevaplamalıyım ve hata yapmamalıyım!" gibi kaygı yaratan düşünceler psikolojik hazırlığınızı olumsuz etkiler.

ÇÖZÜM: "Bütün yıl emek verdim, bildiğim soruları doğru yanıtlamak için elimden geleni yapacağım!" düşüncesine yer vererek kendi kaygınızın yöneticisi olun.



2- TEST ÇÖZÜM SIRASI: Farklı dersten sınavı çözümlemeye başlama kararı, sınav alışkanlıklarınızı uygulamanıza ve zamanı etkili kullanmaya engel olabilir.

ÇÖZÜM: Deneme sınavlarında deneyimlemiş olduğunuz ders çözüm sıranız sizin bir yıl boyunca deneyimleyip zamanı en iyi kullandığınızı tespit ettiğiniz, sizi başarıya götürecek sıradır.



3- DOĞRU ZAMAN YÖNETİMİ: Özellikle TYT'de her ders için ayrılması gereken sürenin unutulması sınavın yetişmemesine sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM: Her ders için ne kadar zaman kullandığınızı deneme sınavlarından bilirsiniz. Bu süre dolduğunda o testten çıkın. Örneğin Türkçe 40-45 dk, sosyal 15, matematik 50-55 dk, fen 15 dk gibi.



4- TURLAMA TEKNİĞİ: Zor sorulara fazla puan verileceği inancı ve geçilen soruda zihnin takılı kalması sınavdaki zaman yönetimine zarar veren durumdur.

ÇÖZÜM: Cevabına kolayca ulaşılabilecek soruları öncelikli çözün ve zaman alıcı veya zor soruları ikinci tura bırakın.



5- İŞARET TEKNİĞİ: Turlama tekniğini kullanarak geçilen soruların yanına herhangi bir işaret konmaması o sorular tekrar gözden geçirilirken zaman kaybetmenize neden olur.

ÇÖZÜM: Boş bıraktığınız, okuyup anlamadığınız veya seçenekler arasında seçim yapamadığınız sorular için işaret sistemi geliştirin. Soruları tekrar gözden geçirirken hangi sorunun neresinde takıldığınızı bulup zamanınızı daha iyi kullanın.



6- SORUNUN MANTIĞINA GÖRE HAREKET EDİN: Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür.

Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak da hatalıdır.

ÇÖZÜM: Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Örneğin, paragraf tipli sorularda paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler.



7- TÜM SEÇENEKLERI OKUYUN: Bütün seçenekleri okumadan doğru cevabı bulduğunuzu düşünerek soruyu yanıtlamak hatalı bir tutumdur.

ÇÖZÜM: Sorunun doğru cevabının okumadığınız diğer seçeneklerde olabileceğini göz önünde bulundurun.



8- SORUDAKİ İPUÇLARINI YAKALAYIN: İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir.

Olumsuz ifadeyi olumlu olarak okumak hatalı düşünmenize neden olur.

ÇÖZÜM: Altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri ("değildir", "söylenemez", "olamaz", "yanlıştır" vb.) dikkatli okuyun.



9- OPTİK FORMU SONA BIRAKMAYIN: Sınavın optik forma kodlanması işlemini sınavın sonuna bırakmak oldukça hatalı bir stratejidir.

ÇÖZÜM: Her soru bitiminde doğru cevap bulunduktan sonra ya da sayfa bitiminde cevaplar optik forma kodlanmalı.



10- CEVABINDAN EMİN OLDUĞUNUZ SORULARI İŞARETLEYİN: Cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak size zarar verir.

ÇÖZÜM: Cevaplarınızı optik forma kodlarken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü göz önünde bulundurun.