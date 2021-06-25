2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, makine mühendisliği için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin makine mühendisliği taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, makine mühendisi olmak için kaç bine girmek gerekiyor, makine mühendisliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları ve son dört yılın makine mühendisliği taban puanları ile başarı sıralaması!
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
2021 yılında iyi bir okulun makine mühendisliği bölümüne girebilmek için TYT'den ortalama 80 net, AYT'den 70 net yapmak gerekiyor.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI
Makine mühendisliği taban puanları 2021 verileri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile makine mühendisliği taban puanlarını açıkladığında YÖKATLAS ile birlikte sabah.com.tr'de yer alacak. Son dört yılın makine mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELER
Ülkedeki en iyi makine mühendisliği bölümlerine girmek ve buralardan mezun bir makine mühendisi olmak isteyen üniversite adayı gençler, devlet okullarına bağlı makine mühendisliği bölümlerinin taban puanlarını inceliyor. İşte en iyi makine mühendisliği bölümü bulunan okulların bazıları.
Koç Üniversitesi.
Boğaziçi Üniversitesi.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
Özyeğin Üniversitesi.
İstanbul Teknik Üniversitesi.
Yıldız Teknik Üniversitesi.
Bilkent Üniversitesi.
Galatasaray Üniversitesi.