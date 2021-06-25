2021 YKS ile üniversiteli olmaya hazırlanan 2 milyonun üzerinde genç, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceliyor. 2021 YKS denemelerinde sayısal puan türünde yüksek puan alan ve sınavdan da yüksek almayı hedefleyen öğrenciler, makine mühendisliği için tercihte bulunmak üzere araştırma yapıyor. Devlet üniversitelerinin makine mühendisliği taban puanlarını ve en düşük puanlı okulları araştıran öğrenciler, makine mühendisi olmak için kaç bine girmek gerekiyor, makine mühendisliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye merak ediyor. İşte YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları ve son dört yılın makine mühendisliği taban puanları ile başarı sıralaması!

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

2021 yılında iyi bir okulun makine mühendisliği bölümüne girebilmek için TYT'den ortalama 80 net, AYT'den 70 net yapmak gerekiyor.