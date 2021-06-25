Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, mimarlık taban puanı nedir ve mimarlık bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin mimarlık bölümlerine ilişkin merak edilenler.
MİMARLIK TABAN PUANLARI KAÇ?
Mimarlık taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında mimarlık okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Sayısal puan türünde 400 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.
MİMARLIK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
İstanbul Üniversitesi Mimarlık bölümünden örnek verecek olursak, burada eğitim görmek isteyen bir mimar adayının TYT'den 96 net, AYT'den 61 net yapması gerekiyor.
MİMARLIK SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Üniversiteye hazırlanan gençlerin mimarlık bölümüyle ilgili merak ettikleri arasında; bölümün hangi puan türü ile öğrenci aldığı konusu da yer alıyor. Geçmiş yıllarda SAY (Sayısal) puan türüyle mimarlık bölümüne öğrenci yerleştirildi. Dolayısıyla bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin Sayısal puan türünden istenen puanı elde etmesi gerekiyor.
MİMARLIK ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELER
İTÜ – Mimarlık Fakültesi
ODTÜ – Mimarlık Fakültesi
İstanbul Aydın Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi
Mimar Sinan Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi
Gazi Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi
Erciyes Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi
MİMARLIK KONTENJAN SAYISI KAÇ?
Mimarlık son yıllarda en çok alım yapılan ve her geçen yıl kontenjanı arttırılan bölümler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 7985 kişilik kontenjan açılan mimarlık bölümü için bu yıl 8000-8500 kişinin alınması bekleniyor.