Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, mimarlık taban puanı nedir ve mimarlık bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin mimarlık bölümlerine ilişkin merak edilenler.

MİMARLIK TABAN PUANLARI KAÇ?

Mimarlık taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında mimarlık okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Sayısal puan türünde 400 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.