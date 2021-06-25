Öğrenciler Biyoloji Müzesi’nde pratik ders görüyor

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde görev yapan Biyoloji Öğretmeni Fehmi Özmodanlı tarafından 4 yıllık çalışma sonunda oluşturulan biyoloji müzesi Türkiye'de ilk olarak öğrencilerin bitki, böcek, omurgalı, omurgasız canlı türleri ile bitki örneklerini laboratuvar ortamına taşıyarak öğrencilerin çalışmalarına olanak sağlanıyor.

Kurulan Müze Nobel ödül sahibi Profesör Doktor Aziz Sancar'ın adını taşırken, Müzede bölgede bulunan yılan cinsleri, akrep, çekirge, kuş, yengeç hayvanların iç organları ve uzuvları bulunuyor. Canlı türleri özel bir sıvı içinde mumyalama sistemi ile korunarak yıllarca bozulmayacak şekilde korunabiliyor. Türkiye geneli ve Güneydoğu'da böyle bir çalışmanın ilk kez bir lise ortamında yapıldığını söyleyen Biyoloji Öğretmeni Fehmi Özmodanlı şunları kaydetti:

"Lisede göreve başladığımda lisemizin böyle bir Biyoloji Müzesine ihtiyaç olduğunu hissettim. Öğrencilerin ders ve laboratuvar ortamında görecekleri derslerde bir nebzede faydalı olmak adına öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin çalışmaları doğrultusunda doğada bulunan Bitki, Böcek, omurgalı, onursanız canlı türleri ile bitki örneklerini toplayarak oluşturduğumuz laboratuvar ortamına taşıdık. Laboratuvar ortamına taşıdığımız tüm bitki, canlı, cansız, omurgalı ve omurgasız tüm malzemeleri solüsyonlu suda muhafaza ederek böyle bir müze kurma çalışması başlattık. Şuan laboratuvar da bulunan tüm malzemeler öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ve şehir dışından aldığımız destekle Türkiye genelinde doğal ortamda her şehrin doğasındaki yaşam koşulları göz önüne alınarak büyük bir zahmetle tüm bitki ve canlı türlerini bir araya toplayarak biyoloji müzesini lisemize kazandırdık."

"BİYOLOJİ MÜZEMİZİ DAHA ÇOK GENİŞ BİR ÇALIŞMA ORTAMINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Bu yıl içerisinde yaşanan salgından dolayı pandemi sürecinde müzenin kurulmasında azda olsa etkilendiğini belirten Özmodanlı, "Her yıl biyoloji alanında lisede farklı çalışmalar yürütülerek öğrencilerimizle birlikte doğal ortamda bitki, böcek, omurgalı ve omurgasız canlı türleri üzerinde çalışma yapıyorduk. Bilindiği üzere dünya genelinde ortaya çıkan salgından dolayı müzemizin geniş bir ortama kavuşması adına bitki ve canlı türlerinin eksikliklerini gideremedik. İnşallah gelecek dönem okulların açılmasıyla biyoloji müzemizi öğrencilerimizin daha sağlıklı ve faydalı olabilecek bilgiler doğrultusunda laboratuvar ortamında canlı derslerle çalışmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz müze belki Türkiye ve Güneydoğu'da liseler arasında bir ilk olacak düzeyde, müzemizde şuan yüzlerce bitki, böcek, omurgalı ve omurgasız canlı türleri bulunmaktadır, bu anlamda gerek kurulum gerekse doğada çalışma yürüten öğrencilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Melek Çakır ise, "Öğrencilerin böyle bir ortamda daha farklı bir metotla bizlere çalışma ortamı sağlayan öğretmenimizle birlikte büyük emekler harcayarak müzemizi kurduk. Her yıl yapılan çalışmalar doğrultusunda müzemizi daha da genişletiyoruz. Bu yıl okulların pandemi dönemine denk gelmesi müzemizde eksikliklere neden oldu. İnşallah gelecek yıl daha güzel bir şekilde müzemize öğrenciler olarak sahip çıkıp hem genişlemesi konusunda hem de pratik ders anlamında başarı sağlarız" dedi.