Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen ve öğretmen olmayı düşünen pek çok öğrenci, sınıf öğretmenliği taban puanı kaç, sınıf öğretmenliği için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları ve sınıf öğretmenliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 330 ile 360 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 sınıf öğretmenliği bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 345 puan alması gerekiyor.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ AYT KAÇ NET?
Sınıf öğretmenliği alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 40-45 net yapması gerekiyor.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Sınıf öğretmeni adaylarının, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'den 40-45 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'den ise 60-63 net yapması gerekiyor.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SÖZEL Mİ EŞİT AĞIRLIK MI?
Sınıf öğretmenliği bölümü ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.