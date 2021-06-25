Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen pek çok öğrenci, Uluslararası ilişkiler taban puanı kaç, Uluslararası ilişkiler için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte Uluslararası ilişkiler kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANI KAÇ?

Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 320-420 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 Uluslararası ilişkiler bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 380 puan alması gerekiyor.