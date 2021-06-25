Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri - En çok tercih edilen üniversite bölümleri listesi, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları

En çok tercih edilen 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri listesi şimdiden milyonlarca YKS adayı tarafından araştırma konusu haline geldi. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak olan sınavın ardından tercih maratonunda adaylar puanlarına uygun okul ve bölümler için başvurularını gerçekleşecek. Bu noktada "Sözel, sayısal ve eşit ağırlık üniversite bölümleri hangileri?" gibi birçok soru yanıt arıyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile En çok tercih edilen 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri listesi, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları…
200-240-250-270-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.
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YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.
2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite tercihleri de bu tarihten kısa bir süre sonra alınmaya başlanacak. Taban puanlarının bu süreçte yani ağustos ayı içinde açıklanması bekleniyor.