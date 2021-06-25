ÖSYM tarafından bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS maratonu öncesi milyonlar "2021 (TYT, AYT, YDT) YKS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularını gündeme taşıdı. Aylardır süren hazırlık sürecinin ardından adaylar kendilerine yöneltilen soruların karşısında adeta ter dökecek. TYT, AYT, YDT oturumlarının süresi gibi detaylar bu kapsamda merak konusu haline geldi. ÖSYM sınavın öncesinde yayımladığı duyuru ile YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? Sorularını yanıtlamıştı. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav süresi ve tüm detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.
Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."
YKS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.