Üç oturumdan oluşacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu 81 ilde gerçekleşecek. Üniversiteye hak kazanmak üzere yarışan adaylar öncelikle 26 Haziran'da TYT'ye (Temel Yeterlilik Testi) girecek. 27 Haziran'da AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına katılacak olan adaylar, YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır sorusuna cevap arıyor. 2021 YKS sınav soruları; AYT, YDT, TYT çıkmış sorular ile sınava hazırlanmak isteyen adayların da gündeminde yer alıyor. YKS 2021 sınav soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandığı an itibariyle haberimizde yer alacak.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.