YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da 26-27 Haziran bugün ve yarın İETT otobüs, metrobüs, metro, vapur toplu taşıma bedava mı - ücretsiz mi olacak?

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS 2021 bugün ÖSYM tarafından adaylara uygulanacak. İstanbul'da yaşayan ve sınav yerlerine gitmek için yola çıkacak olan üniversite adayları YKS günü 26-27 Haziran bugün ve yarın İETT otobüs, metrobüs, metro, vapur toplu taşıma bedava ücretsiz mi olacak öğrenmek isteyerek "YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
İstanbul'da YKS 2021 sınavının uygulanacağı 26-27 Haziran yarın otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; YKS 2021 sınav günlerinde, sınava girecek olan adaylara ve sınav görevlilerine tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği duyuruldu.
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.