YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) hangi gün? YKS’de maske takmak zorunlu mu?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınava 2 milyon 600 bin kişinin katılacağı belirtilirken, ÖYSM tarafından YKS giriş belgeleri erişime açıldı. Bunun yanı sıra, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları da adaylar ve aileleri tarafından merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavı, toplamda üç oturumda yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS'de maske takmak zorunlu mu? İşte detaylar;
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.