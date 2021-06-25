YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) hangi gün? YKS’de maske takmak zorunlu mu?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınava 2 milyon 600 bin kişinin katılacağı belirtilirken, ÖYSM tarafından YKS giriş belgeleri erişime açıldı. Bunun yanı sıra, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları da adaylar ve aileleri tarafından merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavı, toplamda üç oturumda yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS'de maske takmak zorunlu mu? İşte detaylar;