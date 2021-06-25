YKS tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir? YKS'de 200, 250 puan alanlar hangi bölüme girebilir?

Her yıl Haziran ayında düzenlenmekte olan YKS sınavı sonrası bilindiği üzere adaylar belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sınavın ardından ÖSYM kılavuzu ile beraber üniversitelerin taban puanlarını erişime açıyor. Sınava sayılı günler kala milyonlarca vatandaş detayları araştırmaya başladı. Buna göre; YKS sınav sonrası tercihler nasıl yapılır? YKS'de 200, 250 puan alanlar hangi bölüme girebilir? İşte merak edilen tüm detaylar…
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
200-240-250-270-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.
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