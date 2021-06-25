Milyonlarca lise mezununun iyi üniversitelere girebilmek için hazırlandığı YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu gerçekleşecek. Uzun süredir sınava hazırlanan milyonlarca aday, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanır diye inceliyor. Ayrıca YKS ne zaman, üniversite sınavı ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS hakkında merak edilenler.

YKS NE ZAMAN 2021?

YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav binalarına alınırken HES kodu ve maske zorunluluğu söz konusu olacak. Ayrıca adayların sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanını yanında bulundurması gerekecek.