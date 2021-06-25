Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adaylar, son çalışmalarını yaparken sınava yönelik bilgi edinme sürecini de ihmal etmiyor. Araştırılan konular arasında YKS'de 200 puan üstü almak için en az kaç net gerekli sorusu da bulunuyor. Peki, YKS'de 200 puan üzeri almak için kaç net gerekli? İşte detaylar...
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.