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Giriş Tarihi: 25.6.2021 18:04

YKS 200 puan üzeri almak için kaç doğru ve net yapmak gerekiyor? Üniversite sınavı YKS'de 200 puan üstü için kaç net gerekli?

YKS 200 puan üzeri almak için kaç doğru ve net yapmak gerekiyor? Üniversite sınavı YKS'de 200 puan üstü için kaç net gerekli?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran'da gerçekleşecek. Adaylar, sınava dair bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konular arasında, 2021 YKS'de 200 puan üzeri almak için en az kaç net gerekli sorusu da geliyor. Peki, YKS'de 200 puan üstü almak için kaç net gerekli? Detaylar haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adaylar, son çalışmalarını yaparken sınava yönelik bilgi edinme sürecini de ihmal etmiyor. Araştırılan konular arasında YKS'de 200 puan üstü almak için en az kaç net gerekli sorusu da bulunuyor. Peki, YKS'de 200 puan üzeri almak için kaç net gerekli? İşte detaylar...

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS'DE 200 PUAN ÜSTÜ YAPMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

  • TYT 14,75 net iken, AYT en az 24 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 18 net iken, AYT en az 22 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 22,5 net iken, AYT en az 20,25 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 27,5 net iken, AYT en az 18 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 36,5 net iken, AYT en az 15,5 net üstünde olmalıdır.
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YKS 200 puan üzeri almak için kaç doğru ve net yapmak gerekiyor? Üniversite sınavı YKS'de 200 puan üstü için kaç net gerekli?
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