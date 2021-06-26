5. Sınıf Gerçek ve Kurgusal Unsurlar Konu Anlatımı - Gerçek ve Kurgusal Unsurlar Nasıl Ayırt Edilir?

Gerçek ve kurgusal unsurlar hem yazılı hem de sözlü anlatımda kullanılan iki yöntemdir. Bu iki yöntemden biri olan gerçeklik, somut konu ve olayları yani gözlemlenebilir, akla yatan gerçekleri ele alır. Hayal dünyasının ön plana çıktığı kurgusallık ise soyut unsurlardan meydana gelmektedir. Peki, gerçek ve kurgusal unsurlar nasıl ayırt edilir? İşte 5. Sınıf gerçek ve kurgusal unsurlar konu anlatımı ile ilgili detaylar…

GERÇEK VE KURGUSAL UNSURLAR

Hayatımızda yazılı ya da sözlü olarak gerçekleri olduğu gibi ifade edebileceğimiz gibi bazen de bunu farklı yollarla anlatma yollarına gereksinim duyabiliriz. 5. Sınıf müfredatındaki gerçek ve kurgusal unsurlar konusunu çeşitli örnekler ile en açıklayıcı biçimde burada anlatmaya çalışacağız.

Gerçek unsurlar

Yaşanan olayları konu alan ya da yaşanma ihtimali olan olaylara gerçeklik unsurları adı verilmektedir. Makale ve deneme benzeri düşünce yazıları gerçek unsurlara dayalı yazı örnekleridir. Gözlem ve çıkarım ile yakından ilişkisi bulunan gerçek unsurlar mantık çerçevesi dahilinde yer almakta ve tüm çıplaklığı ile gerçekliği yansıtmaktadır. Konu ile alakalı örnek cümlelere göz attığımızda gerçek unsurlar konusunu daha iyi pekiştirebiliriz. İşte o örnekler…

Otobüs on dakika önce buradan geçti.

Annem, geçen gün yeni bir iş teklifi aldı.

Birazdan sınavımız başlayacak.

Oğlumla birlikte gittiğim kütüphaneden yaşına uygun çok yararlı kitaplar aldım.

Bu cümleler tamamen gerçeklikten söz etmektedir. Okuduğumuz herhangi bir yazıda kurulan bu tip cümleler içinde gerçeklik unsuru mevcuttur.

Kurgusal unsurlar

Hayal dünyasından esinlenerek zihnimizde canlandırdığımız olayları esas almaktadır. Pek çok sanat türünde sanatçılar sınırsız bir biçimde hayal dünyasından kesitler alarak çeşitli konular ve olayları okuyucunun önüne sunarlar. Tüm bu olaylar gerçekte varmışçasına bir olay örgüsü ile farklı cümleler ile de göze çarpabilir. Kurgusal unsurlar konusu ile alakalı örnek cümleler ise şöyledir;

Bu sabah yağmur ve bulutlar dans ediyor.

Rengarenk çiçekler birbiri ile neşe içinde konuşuyor.

Seninle birlikteyken gökyüzünde dans ediyorum.

Gökyüzü bugün hepimize dargındı.

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü üzere cümlelerde hayali unsurlar mevcuttur. Bu ve buna benzer kurgusal unsurları içinde barındıran cümlelere rastladığınızda bunları gerçeklikten kolay bir şekilde ayırabilirsiniz. Konuyu daha iyi kavramak için bol bol test çözebilir ve gerçek ve kurgusal unsurları ayırt etme konusunu yeteri kadar pekiştirebilirsiniz.