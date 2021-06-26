5. Sınıf Hikaye Unsurları (Anlatıcı) Konu Anlatımı – Hikaye Unsurları Nelerdir?

Edebiyat sanat dallarından biri olan hikayelerin kökeni oldukça eski geleneklere ve efsanelere dayanmakta ve günümüzde hala bu edebi eserler hikaye yazarları tarafından oluşturulmaktadır. Okuyucular bu önemli eserlerden pek çok bilgi ve yeni bir bakış açısı kazanırlar. Türkçe derslerinde ele alınan hikaye unsurları konusu hakkında tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

HİKAYE UNSURLARI (ANLATICI) KONU ANLATIMI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok kıymetli hikaye yazarları, geçmişten günümüze birçok hikayeyi kaleme alarak ülkemiz adına takdire şayan eserler yaratmıştır. Hikaye tanım olarak; Yaşanmış ya da olası yaşanma ihtimalinin bulunduğu olayların kurgu yolu ile meydana geldiği eserlerdir. Diğer bir ifade ile öykü olarak bilinirler.

Tüm yazı türleri gibi hikayelerde belli başlı planlara sahiptir. Bu nokta da hikayeler serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden meydana gelir. Serim kısmında olayın geçtiği mekan ve şahıslar tanıtılır. Düğüm bölümünde hikayenin konusu tam anlamıyla ele alınmakta ve özellikle merak unsurları ön plana çıkarılmaktadır. Çözüm bölümünde ise düğüm kısmındaki merak unsurları çözülmektedir.

HİKAYE UNSURLARI KAÇA AYRILIR?

Hikaye oluşturulurken birbirinden farklı basamaklar dikkate alınmalıdır. Çünkü bu basamaklar hikayenin bir bütün olabilmesini sağlar. Bu plan dahilinde meydana gelen hikaye unsurları olay, yer, zaman ve kişiler olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Konu ile ilgili unsurları açıklayacak olursak;

OLAY

Hikayenin temelini oluşturan olaylar, hikayede yer alan kahramanların başından geçen her türlü durumu ele almaktadır. Bu olaylar kahramanların doğrudan yaşamlarını konu alabileceği gibi bazen de oldukça yumuşak bir dille ele alınarak daha karmaşık bir hal alabilirler.

YER

Hikayede yer bölümü, olayların geçtiği bölüm ya da mekandır. Hikaye romanlara göre kısa olduğundan hikayede geçen mekan sayısı da kısıtlı bir şeklide ele alınabilir.

KAHRAMANLAR

Hikaye içinde olaylar içerisinde mutlaka kahramanlara yer verilir. Olayları birebir yaşayan bu kahramanlara yan kahramanlarda dahil edilmektedir.

ZAMAN

Hikayede meydana gelen olayların geçtiği andan bahsedilmektedir. Ancak hikayelerde tarihlerin yer aldığı kronolojik bir sıralama şartı söz konusu değildir. Örneğin; soğuk bir kış günü ya da sıcak bir yaz akşamı gibi zaman dilimleri de zaman kavramından bahsetmektedir.