Adıyaman’da YKS maratonu

Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullar aileleriyle birlikte gelen öğrenciler sosyal mesafe ve hijyen kuralları dahilinde saat 09:30'dan itibaren sınav salonuna alınmaya başladı.



Sınav salonuna girerken öğrencilere, el dezenfekteni, maske ve ıslak mendim verildi. Adıyaman il merkezinde okul bahçelerinde öğrenciler kadar öğrenci velileri büyük heyecan yaşadığı gözlerden kaçmazken, bazı öğrenci velisi okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Sınav saati yaklaşırken, öğrencilerin daha rahat ve sessiz bir ortamda sınavını tamamlaması için emniyet mensupları tarafından okul bahçesi tamamen boşaltıldı.



Adıyaman Merkezde Cumartesi günü TYT Kapsamında 66 Binada, 17.338 öğrenci sınava girerken, Pazar sabah AYT oturumu 41 bina 11.600 aday, Pazar öğleden sonra YDT oturumu 4 bina 655 aday sınav heyecanı yaşayacak. Cumartesi ve Pazar günü iki yapılacak olan sınavda TYT görevli sayısı 2986 kişi, AYT görevli sayısı 1853 kişi ve YDT görevli sayısı 111 kişi olarak belirtildi.



Adıyaman Merkez'in yanı sıra Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde de YKS heyecanı yaşandı.