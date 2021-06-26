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Giriş Tarihi: 26.6.2021 12:24

Bingöl'de depremi yaşayan öğrencilerin sınav heyecanı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl'de depremi yaşayan öğrencilerin sınav heyecanı

Bingöl’de dün gece yaşanan depremin ardından 11 bin öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Girdi.

Dün akşam merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez olmak üzere Elazığ ve diğer çevre illerde de hissedildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köyde, bazı evlerde hasar oluştu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı öğrenciler için strese döndü. Bingöl'de 43 kurumda yaklaşık 11 bin öğrenci bugün sınava girdi.

Bir yıldır sınava hazırlandığını belirten Emrah Çoban, " Sınava bir yıldır hazırlanıyoruz ama pandemi de bizleri çok etkiledi. Doğru düzgün okula bile gelemedik. Sınava gireceğim, bakalım hayırlısı ne olacak. Tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Dün de bir deprem yaşadık" dedi.

Oğlunu sınava getiren baba Halil Yarçin, "Çocuğumu sınava getirdim. İnşallah Allah'ın izniyle bir yıldır evde çalışıyorlar, çok da zorluklar çektiler. Hem pandemi hem de sınav stresinde çok zorluk çektiler. Dün akşam deprem oldu, onun da biraz etkisi var bugün. Onlar içerde soruları çözüyor, biz de dışarıda onlara dua ediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah başarılı olacaklar" şeklinde konuştu.

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Bingöl'de depremi yaşayan öğrencilerin sınav heyecanı
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