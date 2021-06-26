Cezbetmek nasıl yazılır? TDK'ya göre cezbetmek nedir, ne demek? İşte cezbetmek kelimesi doğru yazılışı ve anlamı

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından, sınavdaki soruların yanıtları sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler, soru yorumlarını paylaştıkları gönderiler ile paylaşırken soruların doğru cevaplarına da yanıt aranmaya başlandı. Cezbetmek nedir, ne demek? İşte cezbetmek kelimesinin TDK anlamı ve doğru yazılışı…

CEZBETMEK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Cezbetmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cezbetmek kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre cezbetmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendine çekmek, bağlamak, etkilemek

CEZBETMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Uzun boyu ve endamındaki zarafeti ile beni cezbetti.