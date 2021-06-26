Dünya devlerinden tam burs aldılar

Türkiye
'de öğrencilerine proje ve üretim odaklı eğitim imkânı sunan Bahçeşehir Koleji
Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15'inci yılında toplam 120 öğrenci aralarında Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Brown, Cornell'ın olduğu 50'yi aşkın dünya üniversitesinden tam burslu kabul aldı. Lisenin 15'inci yılı Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus
'te pandemi önlemleri kapsamında yapılan törenle kutlandı. Törende konuşan İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel bu liselerin Türkiye projesi olduğunu ve yaratıcı eğitim sistemiyle büyük fark yarattığını söyledi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ
ise "Teknoloji liselerinin açılış sürecini Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye'nin genç Cumhuriyetinin ilerlemesi için yaptığı seferberliklerine benzetiyorum. Bu süreçte en önemlisi de eğitim seferberliğiydi" dedi.
'AVRUPA'NIN EN İYİSİYİZ'
Törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel "15 yıldır biz bu okullarımızda sınava öğrenci değil insan yetiştiriyoruz. Yani sosyal yönleriyle, sanatıyla, sporuyla özellikle de bilimsel çalışmalarıyla örnek, mükemmel öğrenciler yetiştiriyoruz. Bizim çocuklarımız dünya gençlerinin gerisinde kalmamalı. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz. Öğrencilerimiz bir şeyler üretecekler, icatlar yapacak, büyük şirketler kuracaklar. Biz mezunlarımızdan hiçbir zaman kopmayacağız" dedi.
'BU OKULDA BİLİMDEN FAZLASINI ÖĞRENDİK'
Seyit Metin Barut (Brown Üniversitesi):
5 yıldır kampüs
evim oldu. Burası gecelerce
laboratuvarında sabahladığım,
okul anlayışından farklı
bir yer. Bu kadar rahat öğrenme
alanının olması bizim için
önemliydi. Birbirimizden
yeni şeyler öğrendik.
Alkım Ekin Argüz (Cornell Üniversitesi):
Bu
okulda beni bilim, öğrenme
ve umutla çevreleyen öğretmenlerim
çok değerli. Ben bu
okulda proje yapmak, robot
üretmekten bilimden daha
fazlasını yani mücadele
etmeyi, gerçek
çabayı öğrendim.