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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Dünya devlerinden tam burs aldılar

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Dünya devlerinden tam burs aldılar

Fen ve teknoloji alanında uygulamalı öğrenim modelleri fark yarattı. Dünyanın önde gelen üniversiteleri, daha lise çağında kampüs havasında yetenekleri bilimle yoğrulan genç beyinlerimize tam burs imkânı sunuyor

Türkiye'de öğrencilerine proje ve üretim odaklı eğitim imkânı sunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15'inci yılında toplam 120 öğrenci aralarında Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Brown, Cornell'ın olduğu 50'yi aşkın dünya üniversitesinden tam burslu kabul aldı. Lisenin 15'inci yılı Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te pandemi önlemleri kapsamında yapılan törenle kutlandı. Törende konuşan İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel bu liselerin Türkiye projesi olduğunu ve yaratıcı eğitim sistemiyle büyük fark yarattığını söyledi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise "Teknoloji liselerinin açılış sürecini Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye'nin genç Cumhuriyetinin ilerlemesi için yaptığı seferberliklerine benzetiyorum. Bu süreçte en önemlisi de eğitim seferberliğiydi" dedi.

'AVRUPA'NIN EN İYİSİYİZ'
Törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel "15 yıldır biz bu okullarımızda sınava öğrenci değil insan yetiştiriyoruz. Yani sosyal yönleriyle, sanatıyla, sporuyla özellikle de bilimsel çalışmalarıyla örnek, mükemmel öğrenciler yetiştiriyoruz. Bizim çocuklarımız dünya gençlerinin gerisinde kalmamalı. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz. Öğrencilerimiz bir şeyler üretecekler, icatlar yapacak, büyük şirketler kuracaklar. Biz mezunlarımızdan hiçbir zaman kopmayacağız" dedi.

'BU OKULDA BİLİMDEN FAZLASINI ÖĞRENDİK'
Seyit Metin Barut (Brown Üniversitesi): 5 yıldır kampüs evim oldu. Burası gecelerce laboratuvarında sabahladığım, okul anlayışından farklı bir yer. Bu kadar rahat öğrenme alanının olması bizim için önemliydi. Birbirimizden yeni şeyler öğrendik.
Alkım Ekin Argüz (Cornell Üniversitesi): Bu okulda beni bilim, öğrenme ve umutla çevreleyen öğretmenlerim çok değerli. Ben bu okulda proje yapmak, robot üretmekten bilimden daha fazlasını yani mücadele etmeyi, gerçek çabayı öğrendim.

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Dünya devlerinden tam burs aldılar
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