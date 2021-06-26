Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen pek çok öğrenci, Endüstri mühendisliği taban puanı kaç, Endüstri mühendisliği için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte Endüstri mühendisliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 420-440 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 Endüstri mühendisliği bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Sayısal puan türünde ortalama 430 puan alması gerekiyor.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AYT KAÇ NET?
Endüstri mühendisliği alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 60-65 net yapması gerekiyor.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Endüstri mühendisliği okumak isteyen adayların, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'de ortalama 65 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'de ise 79 net yapması gerekiyor.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Endüstri mühendisliği bölümü ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre SAY (Sayısal) puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır. Bu bölümü okumak isteyenler SAY'dan gerekli puanı sağlamalıdır.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONTENJAN SAYISI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl endüstri mühendisliği bölümüne toplam 6680 kişi alındı. Ancak her yıl alım sayısında artışın yaşandığı bu bölüme 2021 yılında en az 7000 kişilik kontenjan açılması bekleniyor.