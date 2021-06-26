Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen pek çok öğrenci, Endüstri mühendisliği taban puanı kaç, Endüstri mühendisliği için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte Endüstri mühendisliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI KAÇ?

Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 420-440 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 Endüstri mühendisliği bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Sayısal puan türünde ortalama 430 puan alması gerekiyor.