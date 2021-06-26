F hangi element? F simgesi hangi elementin sembolüdür?

Bulmaca çözen insanların bulmacalarda en sık karşılaştığı sorulardan biri de periyodik tablo elementlerinin isimleri ve simgelerine dair sorulardır. Periyodik tabloda sınıflandırılması tamamlanmış toplam 118 element bulunur ancak bu elementlerin hepsi çok karşımıza çıkmaz. Günlük yaşamda kullanılan ve karşımıza çok sık çıkan aşağı yukarı 20 elementten söz edebiliriz. F elementi de günlük yaşamda sık karşılaştığımız elementlerden biri.

F HANGİ ELEMENT?

F simgesiyle gösterilen elementin ismi Flor'dur. Flor elementi periyodik tablonun holojenler sınıfında bulunan elementlerden biridir.

FLOR ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Flor elementinin simgesinin F olmasının nedeni elementin isminin Latince "fluere" kelimesinden geliyor olmasıdır.

Flor elementinin atom numarası 9'dur.

Periyodik tabloda holojenler grubunda bulunan ilk element olma özelliğini taşıyan Flor elementinin kokusu ozon gazını andırır.

Kahverengimsi sarımsı renge sahip olan Flor elementi doğada maddenin gaz halinde bulunur.

"Minerolojinin Babası" unvanıyla tanınan Alman bilim insanı Georigius Agricola'nın 1529 yılında kalsiyum florür bileşiğinin içinde fark ettiği Flor elementinin ayrıştırılması için 300 sene beklenmesi gerekmiştir. Tepkimeye girmeye çok meyilli olan Flor elementinin ayrıştırılması 1886 yılında Fransız kimyacı Henri Moissan tarafından yapılmıştır. Henri Moissan yüzyıllar sonra başarılan bu işlem sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.

Flor elementi soygazlar dışındaki tüm elementlere hemen reaksiyon verme özelliği taşır.

Flor elementi doğada en yoğun şekilde fluorit veya florspati denilen CaF2 minerali ile karşımıza çıkar.

Flor elementinin argon, neon ve helyum elementleri dışında tüm elementlerle tepkimeye girdiği söylenebilir.

Deniz suyunda ve kaynak suyunda çok az da olsa bulunan flor elementine insan vücuduna dişlerde, kemiklerde ve kanda rastlanır.

Flor elementi tek izotepi olan 22 elementten biridir.

Flor elementinin sanayide geniş bir kullanım alanı bulunur. Elektrik yalıtımında, teflon tava ya da tencere gibi yüksek derecede sıcaklığa dayanıklı mutfak eşyalarında ve plastik üretiminde flor elementine rastlanır.

Soğutma sistemleri ya da buzdolabı gibi malzemelerin yapımında da flor bileşiklerinden biri olan freon (CCl2F2) gazının kullanıldığı bilinmektedir.

Diş sağlığı denince de akla gelen elementlerden biri flordur. Diş macunlarının içinde de flor bulunur ancak flor oranına dikkat etmekte fayda var çünkü gereğinden fazla flor dişler için zararlıdır, dişlerin kararmasına ve hatta çürümesine neden olur.

Flor bileşenleri arasında en yaygını diyebileceğimiz bileşen Hidorflorik asittir. HF, camı çözen tek asit olması sebebiyle cama yazı yazılması ya da cam oyması işlemlerinde kullanılır.

Saf flor zehirli bir maddedir. Deodorantların, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapısında bulunan Flor tahriş edici bir gaz olması sebebiyle ozon tabakasının delinmesine yol açmaktadır. Hatta öyle ki, tarih boyunca floru ayrıştırmaya çalışan pek çok bilim insanın yaralandığından hatta bazılarının öldüğünden bahsedilir.

F PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Flor elementi periyodik tabloda 17. grupta (sütun), 2. periyotta (satır) ve p blokta bulunur.