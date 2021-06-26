Görme engelli genç adam polis tarafından sınava getirdi

Adana'da yüzde 95 görme engelli Ziya Erdem (32) geçen yıl Açıköğretim Sınavı'na giderken trafik kazası geçirip sınava yetişemeyince bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için polisten yardım istedi. Ekipler tarafından evinden alınarak polis aracıyla tam zamanında sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na getirilen Erdem, "Televizyonda izlerken polislerin sınava girecek kişilere yardımcı olduklarını görüyordum. Bir önce ki sınava girdiğimde taksi ile gitmiştim. O zaman küçük bir kaza olmuştu ve sınava yetişememiştim. Sınavdan bir hafta önce kendilerini arayıp randevu aldım. Sınav günü tarihini not alıp, beni götüreceklerini söylediler. Bugün de geldiler. Ve beni sınava yetiştirdiler" dedi.

YARDIM İSTEDİ

Evli ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babası Ziya Erdem, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerini telefonla aradı. Doğuştan görme engelli Erdem, TDP polislerine hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini ancak aracının olmadığını eşinin de çocuğa baktığını bu yüzden kendisini sınava getirecek kimsenin bulunmadığını belirterek yardım istedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Ziya Erdem'in yardım isteğini öğrenen Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, genç adamın ekip aracıyla evinden alınarak Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan YKS sınavına getirilmesi için talimat verdi. Ziya Erdem, sabahın erken saatlerinde TDP ekipleri tarafından Gazipaşa Mahallesi 66006 Sokak No 21'de bulunan evinden ekip otosuyla alınarak sınava gireceğiÇukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na tam zamanında götürüldü.

TAM ZAMANINDA YETİŞTİ

Geçen yıl Açıköğretim Sınavı'na giderken taksi ile küçük bir kaza geçirdiğini ve sınava yetişemediğini belirten Ziya Erdem, bu kez YKS için polisten destek istediğini belirtti. Yoğun mesailerine rağmen kendisi ile ilgilenen polislere teşekkür eden Erdem, şöyle konuştu: "Televizyonda izlerken polislerin sınava girecek kişilere yardımcı olduklarını görüyordum. Bir önce ki sınava girdiğimde taksi ile gitmiştim. O zaman küçük bir kaza olmuştu ve sınava yetişememiştim. Bu kez polislerden yardım almanın daha uygun olacağını düşündüm. Sınavdan bir hafta önce kendilerini arayıp randevu aldım. Sınav günü tarihini not alıp, beni götüreceklerini söylediler. Bugün de geldiler. 'Acaba yetişir miyim?' diye biraz heyecanım vardı ama sağolsunlar sınava yetiştirdiler. Toplum Destekli Polisler olsun, diğer güvenlik güçlerimiz olsun gerçekten işleri çok yoğun. Bu yoğunluk içinde bizlerle bu şekilde ilgileniyor, toplumun her alanında vatandaşın yanında oluyorlar. Rabbim onları korusun."