Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Gaziantep
'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2020-2021 mezunlarını, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün katıldığı bir törenle uğurladı. HKÜ Gösteri ve
Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu
, "2017'den bu yana 13 bin 480 öğrencimizi mezun etmiş olduk. Üniversitemiz evrensel yüksek eğitim standartlarda" dedi.
Evli olan bazı mezunların sevinçlerini eşleri ve çocuklarıyla paylaştığı mezuniyet törenine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Birincisi Taner Gülbiçen
'in, sahnede kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunması damga vurdu.