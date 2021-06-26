Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu
Giriş Tarihi: 26.6.2021

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu
Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2020-2021 mezunlarını, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katıldığı bir törenle uğurladı. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "2017'den bu yana 13 bin 480 öğrencimizi mezun etmiş olduk. Üniversitemiz evrensel yüksek eğitim standartlarda" dedi.

Evli olan bazı mezunların sevinçlerini eşleri ve çocuklarıyla paylaştığı mezuniyet törenine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Birincisi Taner Gülbiçen'in, sahnede kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunması damga vurdu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA