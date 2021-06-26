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Giriş Tarihi: 26.6.2021 16:59

HKÜ’den Büyük Teknoloji Hamlesi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ’den Büyük Teknoloji Hamlesi

Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri ile bölgede çıtayı üst sıralara yükselten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından hayata geçirilen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi ile Güneş Enerji Santralleri (Çatı GES Projesi) Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank’ın katılımıyla resmi olarak hizmete girdi.

Toplu açılış töreninin ardından merkezi gezen Bakan Varank'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Varank ve heyete HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından detaylı bilgiler verildi.

Ziyarette konuşan Bakan Varank, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kurduğu merkezde özel sektörün yararlanabileceği prototip tasarımlar ve girişimcilik alanlarında çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Varank, "3,1 milyon liralık proje bütçesine sahip bu merkezimizde şu ana kadar yatırıma dönüşebilecek onlarca projeye danışmanlık yapıldı. İnşallah ilerleyen zamanlarda burası tüm bölgeye hizmet verecek bir yapıya dönüşecek" dedi.

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HKÜ’den Büyük Teknoloji Hamlesi
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