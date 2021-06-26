HKÜ’den Büyük Teknoloji Hamlesi

Toplu açılış töreninin ardından merkezi gezen Bakan Varank'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Varank ve heyete HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından detaylı bilgiler verildi.

Ziyarette konuşan Bakan Varank, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kurduğu merkezde özel sektörün yararlanabileceği prototip tasarımlar ve girişimcilik alanlarında çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Varank, "3,1 milyon liralık proje bütçesine sahip bu merkezimizde şu ana kadar yatırıma dönüşebilecek onlarca projeye danışmanlık yapıldı. İnşallah ilerleyen zamanlarda burası tüm bölgeye hizmet verecek bir yapıya dönüşecek" dedi.