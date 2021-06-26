Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, inşaat mühendisliği taban puanı nedir ve inşaat mühendisliği bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerine ilişkin merak edilenler.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI KAÇ?
İnşaat mühendisliği taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında inşaat mühendisliği okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Sayısal puan türünde 440 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAÇ NET İLE KAZANILIR?
Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden örnek verecek olursak, burada eğitim görmek isteyen bir inşaat mühendisi adayının TYT'den 81 net, AYT'den 54 net yapması gerekiyor.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Üniversiteye hazırlanan gençlerin inşaat mühendisliği bölümüyle ilgili merak ettikleri arasında; bölümün hangi puan türü ile öğrenci aldığı konusu da yer alıyor. Geçmiş yıllarda SAY (Sayısal) puan türüyle inşaat mühendisliği bölümüne öğrenci yerleştirildi. Dolayısıyla bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin Sayısal puan türünden istenen puanı elde etmesi gerekiyor.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELER
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
MEF Üniversitesi
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KONTENJAN SAYISI KAÇ?
İnşaat mühendisliği son yıllarda en çok alım yapılan ve her geçen yıl kontenjanı arttırılan bölümler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 8271 kişilik kontenjan açılan inşaat mühendisliği bölümüne bu yıl 8300-8500 kişinin alınması bekleniyor.