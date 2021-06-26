İsmet Ne Demek? İsmet İsminin Anlamı Nedir?

Dilimize yerleşen ve yıllardır kullanımda olan Arapça sözcüklerden biri de ismet sözcüğüdür. Peygamberlerin üstün özelliklerinden birini ifade eden bu sözcük, pek çok kişi tarafından ismet ne demek, İsmet isminin anlamı nedir gibi sorularla inceleniyor. Allah'ın muhafazası ile peygamberlerin günahtan arınık yaşamasını ifade eden bu kelimenin anlamına ilişkin incelemeler haberimizde.

İSMET NE DEMEK?

İsmet sözcüğü, Arapça'daki 'asama "koruma, esirgeme, sakınma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça'da 'isma "leke ve günahtan korunmuş olma, saflık, günahsızlık" halini alan bu sözcük dilimize ismet olarak geçmiştir. Bu ifade tarihte ilk kez 1341 yılında Attar'ın kaleme aldığı Tezkiretü'l Evliya adlı eserde "elüm Kâ'be halkasına kodım ve taŋrıdan 'ısmet diledim" cümlesinde yer alır.

İSMET KELİMESİNİN ANLAMI NE?

Arapça'dan dilimize geçen ismet kelimesi; ahlak ilkelerine bağlılık, dürüstlük ve temizlik, günahlardan sakınma, çirkin olandan uzak durma anlamlarına gelir. Hem erkek hem de kız çocuklara isim olarak kullanılan bu kelime dinen caiz kabul edilen isimlerdendir.

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİNDEN İSMET NE ANLAMA GELİR?

Peygamberlerin beş sıfatı vardır: Sıdk, Emânet, Tebliğ, İsmet ve Fetânet. Bu sıfatlardan biri olan ismet sözcüğü; peygamberlerin henüz peygamber oldukları bildirilmeden önce, bilerek ya da bilmeyerek küçük ya da büyük günah işlemekten korunmuş olmaları anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, peygamberlerin gizli ve açık tüm günahlardan, bu günahlara delalet edecek hareketlerden uzak durmalarıdır. İnsanlığa örnek olan peygamberler ilahi bir koruma ile ömürleri boyunca günah olan söz ve davranışlarda bulunmamış, hayat yolunu günahsız yürümüştür.

İSMET KURAN'DA NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) de bir beşer olduğu düşünüldüğünde, bazı vatandaşlar "Peygamberimiz günah işlemiş midir" diye merak edebiliyor. Müslümanların bu gibi düşüncelerini gidermek adına, peygamber sıfatlarından ismet sözcüğü zuhur etmiştir. Yüce Allah, peygamberlerin örnek alınmasını emrettiği için onların tüm günahlardan arınık olması dinin bir gereğidir. Bu sebeple Hz. Muhammed (s.a.v) ve diğer peygamberler günahlardan sakınılmıştır. Bu konu Kur'anda farklı ifadelerle izah edilmiştir.