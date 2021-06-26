Kapitalizm ve sosyalizm ifadelerini detaylı olarak inceleyen pek çok kişi; kapitalizm ne demek, kapitalizm nedir gibi sorulara yanıt arıyor. Ekonomik sistemler arasında yer alan bu terim; kapitalist sistem ne demek sorusuyla da inceleniyor. İşte kapitalist sistem hakkında merak edilenler.

KAPİTAL NEDİR?

Kapitalizm kelimesi, kapital (capital) kelimesine dayanır. Latince caput "baş" sözcüğünden türetilen capitalis ifadesi Fransızca'da capital halini almış, bu kelime 1. başa ilişkin, başkent, başlık; 2. baş para, sermaye anlamları kazanmıştır.

KAPİTALİZM NEDİR?

Kapitalizm temelde "anaparacılık" anlamına gelir. Kapital sözcüğünden türeyen kapitalizm kelimesi, üretim araçlarının özel mülkiyet altında kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. Yüzyılda ortaya çıkan bu sistem pek çok ülkede uygulanmıştır.

KAPİTALİST NE DEMEK?

Kapitalist, kapitalizmi savunanlara verilen isimdir. Kapitalistler, üretim araçlarının özel girişimlerin elinde olmasını, ticari girişimlerin devletin değil özel girişimlerin elinde bulunmasını ister. Devletçi değil özel girişimci ekonomik ve sosyal sistemi savunur.

KAPİTALİST SİSTEM NEDİR?

Kapitalist sistemde üretim toplumsal ve kolektiftir. Üretim araçları ise özel mülke aittir. Kapitalizm ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmış, 16. Yüzyılın sonlarından itibaren dünyaya yayılmıştır. Kapitalist sistemin merkezinde özel mülkiyet, ücretli emek, sermaye birikimi, rekabetçi pazar ve gönüllü takas kavramları yer alır.

KAPİTALİST ÜLKELER HANGİLERİ?

Kapitalist sistemi destekleyen ve uygulayan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Fransa, Japonya, Almanya, İtalya, İsveç, Hollanda gibi ülkeler de kapitalist sisteme sahiptir.

SOSYALİZM NE DEMEK?

Sosyalizm ise kapitalizmin tam aksi olarak devletçi bir ekonomik modeldir. Kelimenin kuruluşu dahi sosio "toplum, halk" temelli olan bu sistemde üretici gücün insan emeği olduğu, dolayısıyla bu emeğin en iyi devlet tarafından gözetileceği düşüncesi hakimdir. Üretime hakim güç devlet olarak kabul edilir. Yetkiyi toplum adına devlet kullanır ve kişiler arası eşitlik söz konusudur. Kollektif bilinç ve kitle halinde hareket etmek söz konusudur. Bu sebeple sosyalizm kapitalizmin tam karşısındadır.